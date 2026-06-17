Raus aus dem Büro, rein in den Sommerabend: Am 15. Juli laden wir euch ab 17:00 Uhr zu unserem Afterwork in den Vorhof des Im Wizemann ein.

Freut euch auf einen entspannten Feierabend mit kühlen Drinks, leckeren Speisen und einer Runde Boule unter freiem Himmel. Ob mit dem ganzen Team, ein paar Kolleg:innen oder einfach auf einen Drink nach der Arbeit - bei uns könnt ihr den Tag in sommerlicher Atmosphäre ausklingen lassen.

Von 17 bis 18 Uhr startet der Abend mit einer Happy Hour: Käpsele gibt es 2 für 1, alle Spritz-Getränke kosten nur 5 € und dazu gibt es gratis Popcorn.

Kommt vorbei, stoßt gemeinsam auf den Feierabend an, genießt die Abendsonne und verbringt ein paar entspannte Stunden bei Food, Drinks & Boule im Vorhof des Im Wizemann.