Afterworkrauschen mit KEEP ALIVE

…and never forget!

bis

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim

Liebe Freunde des gepflegten Feierabends!

Am 07. November 2025 setzten wir unsere Afterwork-Waldrauschen-Veranstaltungen fort. Regelmäßig unregelmäßig werden wir verschiedene Bands bei uns zu Gast haben. Im November haben wir die Ehre, “KEEP ALIVE” als Gast begrüßen zu dürfen!

Das ist das Motto der 5 Musiker aus dem Hohenlohekreis. Musik, die man nicht vergisst und in Erinnerung bleibt. Mit ihrem eigenen Stil begeistern die Jungs mit einem Mix der letzten Jahrzehnte. Egal ob Stadtfest, Dorfkneipe oder Festival – KEEP ALIVE ist für alles zu haben. Mit jeder Menge Humor und Spielfreude haben die Jungs bisher jedes Publikum zum Rocken und Tanzen gebracht.

KEEP on rocking in the free world!

Zum Rauschen gibt es

Einlass: ab 19:00 Uhr; Beginn: 20:00 Uhr

Treffpunkt: Direkt am Erdhaus des WALDORADO

Info

