Afterworkrauschen mit KEEP ALIVE

Liebe Freunde des gepflegten Feierabends!

Am 07. November 2025 setzten wir unsere Afterwork-Waldrauschen-Veranstaltungen fort. Regelmäßig unregelmäßig werden wir verschiedene Bands bei uns zu Gast haben. Im November haben wir die Ehre, “KEEP ALIVE” als Gast begrüßen zu dürfen!

Das ist das Motto der 5 Musiker aus dem Hohenlohekreis. Musik, die man nicht vergisst und in Erinnerung bleibt. Mit ihrem eigenen Stil begeistern die Jungs mit einem Mix der letzten Jahrzehnte. Egal ob Stadtfest, Dorfkneipe oder Festival – KEEP ALIVE ist für alles zu haben. Mit jeder Menge Humor und Spielfreude haben die Jungs bisher jedes Publikum zum Rocken und Tanzen gebracht.

KEEP on rocking in the free world!

Zum Rauschen gibt es

KEEP ALIVE

leckeres Essen

leckere Weine, Becksteiner Winzer eG und leckere Distelhäuser Biere und natürlich

oberleckere Musik zum Tanzen und Abfeiern!

Einlass: ab 19:00 Uhr; Beginn: 20:00 Uhr

Treffpunkt: Direkt am Erdhaus des WALDORADO