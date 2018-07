"Commons" sidn Gemeinplätze, Orte, an denen man sich trifft. Musik - das ist common sence - kann beide Bedeutungslinien des Wortes verbinden, sie stiftet Orte, an denen sich Leute treffen, gemeinsam erleben und daraus Identitäts- und Handlungsmodelle ableiten. Der Gedanke, dass Musik als Form des Ausdrucks also ganz grundlegend mit Gemeinschaft zu tun hat, ist etwas wie der initiale Moment der AG Form.