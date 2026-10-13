Against The Current – TILL DEATH & BACK TOUR

Against The Current sind offiziell zurück und lauter denn je.

Die Band wurde 2011 gegründet, als Sängerin Chrissy Costanza, Gitarrist Dan Gow und Schlagzeuger Will Ferri gerade einmal 15 Jahre alt waren. Seitdem hat sie sich von einem Teenager‑Projekt zu einer der beständigsten Kräfte des Modern Rock entwickelt. Jetzt, im Jahr 2026, feiern sie ihr 15‑jähriges Jubiläum und Against The Current treten in eine entscheidende neue Ära ein.

Nach dem Durchbruch mit ihrer 2021 erschienenen EP „Fever“ entschied sich das Trio für die Unabhängigkeit und schlug ein mutiges neues Kapitel auf. Ihre 2024 erschienenen Singles „silent stranger“, „blindfolded“ und „good guy“ markierten diesen Wandel mit kompromissloser Energie und Authentizität und erzielten zusammen weltweit über 40 Millionen Streams. Dieser Schwung setzt sich mit der Veröffentlichung von „Heavenly“ am 26. März 2026 fort – der ersten Single ihrer nächsten Ära.

Seit über einem Jahrzehnt begeistert Against The Current das Publikum weltweit, von ausverkauften Headliner‑Tourneen bis hin zu großen Festivalbühnen, und hat sich eine äußerst treue internationale Fangemeinde aufgebaut. In diesem Herbst wird die Band in ganz Europa und im Vereinigten Königreich in ihren bislang größten Veranstaltungsorten auftreten.

Die Band hat auch in der Gaming‑World bleibende Spuren hinterlassen, insbesondere durch ihre Zusammenarbeit mit Riot Games bei „Legends Never Die“, das weltweit über eine Milliarde Streams verzeichnet hat.

Mit neuer Musik in Arbeit, einem runden Jubiläum und neuem Schwung durch „Heavenly“ ist Against The Current bestens aufgestellt, um 2026 zu ihrem bisher bedeutendsten Jahr zu machen.