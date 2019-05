Jagdmagie, Schamanenzauber, Kunst?

Vortrag von Dr. Miriam Haidle.

Seit den ersten Entdeckungen kreisen unterschiedliche Interpretationen um die figürlichen und abstrakten Darstellungen aus der Altsteinzeit. Können wir sie überhaupt aus heutiger Sicht deuten? Eine Näherung gelingt über die Objekte selbst und ihren Kontext. Wer waren die Herstellenden? Wie wurden die Werke geschaffen, wie gebraucht? In welcher Form wurden sie zurückgelassen? Dr. Miriam Haidle, wissenschaftliche Koordinatorin des Forschungsprojekts „The Role of Culture in Early Expansions of Humans“ der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, eröffnet in ihrem Vortrag einen Blick in andere Welten und zeigt, dass unsere Sicht darauf immer auch von unserer eigenen Welt geprägt ist.