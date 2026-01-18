Am 08. Februar 2026 ist es so weit: Der Käfig wird zum 21. Mal im LKA Longhorn aufgebaut – und wir laden euch herzlich ein! Wie ihr es von uns kennt, erwarten euch spannende Kämpfe in den Disziplinen MMA, K1 und Boxen. Die Fightcard wird gespickt sein mit bekannten Gesichtern, die unsere Bühne geprägt haben – aber auch mit neuen Talenten, die bei uns ihr Debüt feiern. Freut euch auf einen unvergesslichen Kampfsportabend – AGE OF CAGE 21 wird etwas ganz Besonderes! AGE OF CAGE 21