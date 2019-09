Agent Side Grinder (Stockholm) + Molchat Doma (Minsk) + Buzz Kull (Sydney) + Smittness (Offenbach)

Agent Side Grinder aus Stockholm sind mit ihrem fünften Album ‚A/X‘ auf Tour. Die 2005 gegründete Band hat sich in den letzten 14 Jahren mit etlichen Touren und Festivalauftritten einen Ruf als wahnsinniges Live-Monstrum erspielt. Zu erwarten sind eine randvoll mit analogen Drummachines, Synthesizern und Tonbandgeräten bepackte Bühne, sowie von der Decke hängende Metallplatten und Stangen die taktvoll in die Live-Shows eingebaut werden. Mit ihren letzten 2 Alben hat die Band zurecht jeweils in Folge den Preis für das „Album des Jahres“ bei den Manifest-Awards (Swedish-Indie-Grammy) gewonnen. Die Post-Punk-Synth-Wave-Industrial-Maschinerie. Agent Side Grinder endlich wieder im Komma zu Gast!

Molchat Doma (Minsk) | Post-Punk / Synth Pop

Die neue Post-Punk Sensation kommt aus Minsk. Das erst kürzlich gegründete Trio verbindet tanzbare Basslines, die direkt ins Bein gehen, mit eingängigen und verträumten Synth- und Gitarrenmelodien. Gesungen wird auf Russisch. Innerhalb weniger Monate erreichte ihr Video zum Album mehr als 1 Millionen Klicks auf Youtube. Mittlerweile ist die fünfte Pressung ihres im August 2018 erschienenen Albums auf dem Markt. Wir freuen uns sehr auf die Süd-Deutschland Premiere dieser aufregenden Band.

Buzz Kull (Sydney) | Electronic Body Disco / Synth Wav

Buzz Kull ist das Projekt des in Sydney lebenden Musikers Mark Dwyer. Von Dark Wave bis zu Synthesizer Klängen, die an EBM, New Beat oder Minimal Wave erinnern, präsentiert Buzz Kull alles was es für einen nostalgiegeladenen Abend im Geiste der 80er braucht. Auf seiner dritten Europa Tour präsentiert er sein neues Album „New Kind OF Cross“, welches jüngst beim exzellenten Label Avant! Records (Qual, Lust For Youth, King Dude, The Feeling Of Love) erschien.

Smittness (Offenbach) | Synth Wave / Electronic Pop