Ihre Konzerte sind wie lebendige Organismen – präzise, improvisiert und voller Bewegung.

Seit 2017 spielen AGGREGAT auf internationalen Bühnen und Festivalbühnen – darunter das Fusion Festival, das Boom Festival in Portugal und Arte Concert vom Eurosonic in Groningen. Mit ihrer Mischung aus akustischer Virtuosität und elektronischer Tiefe eroberten sie eine eigene Nische zwischen Avantgarde und Techno. Auch in ihrem neuen Album zeigt das Trio eine Klangsprache die sich ständig neu erfindet.

Ihr Name ist Programm: AGGREGAT meint den Zustand des Wandels. Auf der Bühne wird dieser Wandel hör- und spürbar – wenn Synthesizer, Cello und Drums ineinanderfließen und den Raum in Vibration versetzen. Konzert und Club verschmelzen zu einem Ort, an dem Kunst und Körper im gleichen Takt atmen.