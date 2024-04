Record Release Party: Die Konsequenz

Nachdem auf ihrem ersten Album der mütterliche Alltag abgehandelt wurde, widmet sich die Stuttgarter Band Die Konsequenz nun der „staubigen Stadt“. Innenstadtrandlage ist ein Konzeptalbum, das sich um einen klar abgegrenzten Bereich der Stadt dreht: Den Rand rund um die Mitte, „nah dran, aber nicht ganz drin“. In Stuttgart sind dies die um die Innenstadt herum ansteigenden Kesselwände – ein durch Topografie und Gründerzeit geformtes Soziotop, in dem sich Hipster und Boomer Gute Nacht sagen.Wohnt man einmal dort, gibt es kein Entrinnen. Der Alltag zwischen Gentrifizierung und sozialer Spaltung will besungen sein. Dazu flaniert Die Konsequenz– folkig mit beherztem Hau in Richtung Indiepop – bergauf und bergab durch Wohngebiete, an Baustellen vorbei, über den Unicampus, vom Szenecafé zur Tanke. Sie beobachtet die grillende Nachbarschaft, trifft arme Reiche, fährt U-Bahn und besucht den Plattenladen. Immer mit empathischem Blick für skurrile Typen und hässliche Gebäude. Das zweite Album der mittlerweile 4-köpfigen Band wurde produziert von Max Braun (BRTHR) und erscheint auf dem Kleinlabel Wäscheständer