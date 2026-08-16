AGIMA Messe-Show 2026

Die Verbrauchermesse "AGIMA Messe-Show" findet vom 18. bis zum 27. September 2026 als unverzichtbarer Bestandteil der traditionellen Königshöfer Messe auf dem Festgelände in Lauda-Königshofen / OT Königshofen statt.

In der großen Ausstellungshalle präsentieren sich auch in diesem Jahr zahlreiche regionale und überregionale Aussteller mit ihren Waren und Dienstleistungen.

Thematisch ist die AGIMA breit aufgestellt, die Besucher erhalten hier Informationen über erneuerbare Energien, Produkte und Informationen rund um das Thema Haus und Heim, Finanzen uvm.

Das Angebot in der Ausstellunghalle wird durch den Weinstand der Becksteiner Winzer abgerundet.

Der Weinstand der Becksteiner Winzer bietet Ihnen die Möglichkeit bei einem leckeren Glas Wein und guten Gesprächen (bis 22:00 Uhr) Ihren Messetag ausklingen zu lassen.

Der Eintritt in die Messehalle ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Messehalle!

Herzliche Grüße aus Lauda-Königshofen.

Sabine Dattenberg

Öffnungszeiten der AGIMA Messe-Show

Eröffnungsfreitag (18.09.2026) von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntage (20.09.2026 und 27.09.2026) jeweils von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

alle weiteren Messetage von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Montag 21.09.2026 und Mittwoch 23.09.2026 haben wir Ruhetag.

An allen Messetagen hat der Weinstand der Becksteiner Winzer verlängerte Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr.