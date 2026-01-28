Agnes Lepp - Leppinski3

Agnes Lepp (Gesang) Filip Wisniewski (Gitarre) Lutz Häfner (Saxophon).

Leppinski 3 sind die Sängerin Agnes Lepp, der Gitarrist Filip Wisniewski und Saxophonist Lutz Häfner. Sie haben sich zum Ziel gesetzt die Möglichkeiten des Duospiels bis an seine Grenzen und darüber hinaus auszuschöpfen. Überraschende Akkordfolgen über live eingespielte Loops, rastlose unisono Melodien, Groove ohne Ende und Anklänge der klassischen Moderne sind Programm. Zusammen mit Lutz Häfners (Echo Jazz Preisträger) unvergleichlichem Sound, Agnes Lepps biegsamer Stimme und Filip Wisniewskis treibendem Gitarrenspiel bilden sie eine perfekte Symbiose, bei der jedes einzelne Stück wie ein Hit ins Ohr geht.

Die Sängerin Agnes Lepp lebt und arbeitet in Nürnberg, wo sie ihr Studium in Jazzgesang an der Musikhochschule (bei Reinette van Zjitveld–Lustig, Fola Dada und Paulo Morello) mit Auszeichnung abschloss. Im Großraum Stuttgart aufgewachsen, kam sie in einem musikalischen Elternhaus früh mit Musik in Berührung. Mit 9 Jahren erlernt sie das Saxophon, mit 14 kommt der klassische Klavierunterricht dazu und immer mehr entdeckt sie dabei Stimme.