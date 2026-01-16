1982 gegründet, gehören AGNOSTIC FRONT zu den angesehensten Pionieren des Hardcore-Genres. Keine Band kommt auch nur ansatzweise an sie heran, was musikalische und soziale Authentizität angeht. Der Überlebenskampf auf den Straßen hat ihren Sound, der auch nach über vier Jahrzehnten kein bisschen seiner Wirkung verloren hat, unbestreitbar geprägt. Letztendlich waren es ihre sozialkritischen Hymnen, die den Grundstein für den wahren New-York-Hardcore legten und entscheidend für den Aufstieg des Crossover-Thrash waren.

Nach einer kurzen zwischenzeitlichen Auflösung Anfang der 90er meldete sich die Truppe 1998 in Form von „Something’s Gotta Give“ mit einem Wahnsinnswerk zurück, das den Startschuss zu einer neuen, von endlosem Touren und schlagkräftigen Alben dominierten Ära bildete. Angeführt vom unnachahmlichen Gesang Roger Mirets und der charismatischen, rasiermesserscharfen Gitarrenarbeit Vinnie Stigmas, haben AGNOSTIC FRONT seitdem diverse knallharte Platten veröffentlicht, die in ihrem 2019er Album „Get Loud!“ gipfelten: Eine monumentale Scheibe, die die andauernde Wichtigkeit und den ungebrochenen Geist der Kombo untermauerte.

„Echoes In Eternity“ ist ein wütender, 15 Songs starker Orkan, in dem Hardcore-Punk auf schwer verdiente Weisheiten trifft. Neben politisch geprägten Tracks wie ‚Way Of War‘ oder der zusammenschweißenden Pithymne ‚Turn Up The Volume‘ findet sich mit ‚Matter Of Life & Death‘ auch eine Überraschung auf dem Werk wieder: Ein explosiver Crossover-Track mit dem legendären Hip-Hopper Darryl „DMC“ McDaniels. Auch inhaltlich nimmt die Truppe auf ihrem neuen Album einmal mehr kein Blatt vor den Mund und verarbeitet Themen wie Krieg, Verrat, Unterdrückung, persönliche Kämpfen und Widerstandswille.