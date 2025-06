AGROA-JUBILÄUM - Große Landtechnik-Ausstellung

Große Landtechnik-Ausstellung am 31. August 2025 von 11:30 - 16:00 Uhr am Bürgerhaus Schwanen, Kleinbrückentorplatz und am Weiherpark Erleben Sie die großen Landmaschinen aus der Nähe und nehmen Sie selbst auf dem Fahrersitz Platz.

An den Agrarständen wird gezeigt, welche Kulturpflanzen unsere Region dominieren und zu welchen Endprodukten diese verarbeitet werden. Der Ursprung der heutigen AGROA Raiffeisen eG liegt im Jahr 1900 unter dem damaligen Namen „Consum- und Absatzverein Eppingen“. Mit seinen Wurzeln in Eppingen ist die AGROA ihr verlässlicher Partner – nicht nur in der Landwirtschaft.