Carolin No - „No No“ auf Tour

Nichts auszuschließen und in kreativer Hinsicht jedes „Geht nicht“ zu hinterfragen – das war die Devise der beiden Ausnahmekünstler Carolin & Andreas Obieglo bei der Aufnahme ihres siebten Studio-Albums „No No". Entstanden in einem für das Singer-Songwriter-Paar extrem emotionalen Jahr, in dem Schicksalsschläge und Glücksmomente – wie die Geburt ihrer Tochter – sich abwechselten, verwundert es nicht, dass die beiden das komplett in Eigenregie geschriebene, eingespielte und produzierte Werk schon jetzt als die bisher persönlichste und wichtigste Veröffentlichung ihrer Karriere bezeichnen. Als moderne Liedermacher sehen sich die beiden Multiinstrumentalisten in der Tradition von Mey, Wecker und Co – dennoch schaffen sie mit dem erfrischenden Mix aus Hochdeutsch und Bayerisch etwas absolut Neuartiges. Wer sie live erlebt hat, weiß: ein Abend mit Carolin & Andreas Obieglo ist weit mehr als ein Konzert. Es ist eine Feier, groß, intensiv und persönlich.