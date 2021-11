× Erweitern Agua Loca

Nach langer Corona-Bühnenabstinenz freuen wir uns wieder auf AGUA LOCA Live-Musik im MERLIN.

Mit Songs aus Ihrer neuen CD verneigen sie sich vor der Musik Lateinamerikas und Spaniens, mit ihren packenden Rhythmen und mitreißender Melodik, die AGUA LOCA immer wieder inspiriert.

So klingt ihre Musik nach Sommer im Süden, ist mitreißend und stimmungsvoll, gekonnt dargeboten und zelebriert von 9 Musikern voller Spiellaune, wie in einer lauen Sommernacht.

AGUA LOCA - try it, you’ll like it..!