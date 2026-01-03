Ah! Vous dirai-je maman Duos for vielle and violon mit dem Ensemble Danguy

In diesem Programm werden Sie alle Nuancen der Kombination dieser beiden Instrumente ohne Bass hören.

Ihre Ohren werden mit Werken verwöhnt, die von virtuosen Duosonaten für Vielle und Violine über anspruchsvolle Suiten reichen, in denen die Violine nahtlos zwischen der Rolle als Bass- und Melodieinstrument wechselt, bis hin zur Entfaltung der pastoralen Qualitäten der Vielle mit Akkorden und Borduntönen sowie mitreißenden Vaudevilles und Tänzen, populären Melodien und leichteren Werken im Stil der pastoralen Nachahmung, die unter dem französischen Adel und der Oberschicht der damaligen Zeit äußerst beliebt war. Zu diesen leichteren Werken gehört eine der frühesten bekannten veröffentlichten Quellen der heute populären Melodie „Ah! Vous dirai-je maman“ mit einem erfinderischen Variationswerk für diese beiden Instrumente, komponiert von François Boüin.

Tobie Miller (Vielle und Leiterin des Ensemble Danguy) und Ellie Nimersoki (1. Violine des Ensemble Danguy) trafen sich während ihres Studiums der Alten Musik an der McGill University (Montréal, Kanada) und musizieren seither zusammen. Ihre 25-jährige musikalische Vertrautheit zeigt sich in diesem Duo-Programm.