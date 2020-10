Ähhh Cappella - eine wundertastisch bunte Entführung in die Welt der A Cappella-Musik für Klein und Groß

Ähhh Cappella“ für Kinder – wundertastisch und bunt in der Liederhalle

Am Samstag, den 07. November 2020 geht es in der Stuttgarter Liederhalle besonders klangvoll und unterhaltsam zu – und zwar für Klein und Groß. Das Ensemble „chor:werk baden-württemberg“ veranstaltet das bislang einzigartige Kinder- und Familienkonzert „Ähhh Cappella“, bei dem sich alles um A Cappella-Musik dreht. Auf einer überraschenden Reise quer durch das Genre erklingen unter der Leitung von Fabienne Schwarz-Loy bekannte Kindermelodien in ungewöhnlichem Gewand, romantische und zeitgenössische Chorwerke sowie Pop- und Hiphopstücke, zum Teil auch in eigens dafür erstellten Arrangements – und dies alles kindgerecht und interaktiv. Wie nebenbei erfahren kleine und große Zuhörer außerdem auf unterhaltsame Art und Weise spannende Hintergründe aus der Welt des A Cappella-Gesangs.

Der ambitionierte Kammerchor „chor:werk baden-württemberg“ hat es sich seit seiner Gründung 2013 zur Aufgabe gemacht, anspruchsvolle Chormusik mit anderen künstlerischen Elementen (wie z.B. Ausstellungen, Tanz, Literatur, Szene, Video, Licht, ...) zu kombinieren, um für Zuhörer und Zuschauer eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen zu ermöglichen. Zahlreiche außergewöhnliche Projekte und ein immer wieder überraschtes und begeistertes Publikum zeugen seitdem von der kreativen Arbeit des Ensembles.

„Ähhh Cappella“ findet am Samstag, den 07. November um 16:00 Uhr im Mozartsaal der Liederhalle statt. Karten (5,- € für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren und 9,- € für Erwachsene) können im Vorverkauf unter www.chorwerk.com oder an der Tageskasse vor der Veranstaltung erworben werden. Außerdem besteht ein Kontingent an Freikarten für Inhaber der Bonuscard+Kultur.

Bei der Veranstaltung werden alle aktuell geltenden Bestimmungen zum Infektionsschutz eingehalten.