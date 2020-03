„Ähhh Cappella

- eine wundertastisch bunte Entführung in die Welt des A Cappella-Gesangs für kleine und große Kinder von 3 bis 99 Jahren“

Tretet mit dem chor:werk baden-württemberg ein in die aufregende und klangvolle Welt der A Cappella-Musik – egal, ob ihr 3, 11, 47 oder 99 Jahre alt seid, ihr werdet mit auf eine überraschende Reise genommen und bekommt einen Haufen richtig guter Musikstücke zu hören. Manche davon werden euch sehr bekannt vorkommen, andere wiederum entdeckt ihr komplett neu und es wird in jedem Fall so einiges dabei sein, was ihr zumindest in dieser Form noch nicht gehört und gesehen habt.

Nebenbei erfahrt ihr auf spannende Weise eine Menge lustiger, interessanter und skurriler Dinge über das A Cappella-Singen – zum Beispiel, warum Chöre manchmal streiten, warum wir so viele Stücke kennen, die von Männern geschrieben wurden, obwohl Frauen genauso gut komponieren können, wie Singen auch manchmal richtig politisch sein kann und wie das in einem Chor eigentlich funktioniert, dass nicht alle völlig heillos durcheinander singen.

Es erwartet euch tolle Musik - von bekannten Kinderstücken über romantische Lieder von bekannten Komponist*innen, zeitgenössische Chorliteratur aus dem skandinavischen Raum bis hin zu Pop- und sogar Hiphop-Arrangements. Und natürlich dürft ihr immer wieder mitmachen – singen, tanzen, Geräusche machen, dirigieren und sogar mit einem Bären chillen.

Kommt also zu „Ähhh Cappella“, bringt eure Freunde und Familien mit und lasst euch mitreißen