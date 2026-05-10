Ahoi-Achtern liegt 'ne Leiche!

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Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen

Ein Wrack geborgen vom Grunde des Meeres, restauriert zum Luxusschiff. Eine illustre Reisegesellschaft.

Eine Leiche taucht auf, ein Passagier verschwindet. Dies ist der Beginn einer Reihe mysteriöser Zwischenfälle an Bord. Und es gibt kein Entrinnen auf hoher See… Leinen los! Volle Kraft voraus! Anker lichten - für eine rasante, mörderisch lustige Kreuzfahrt! Ein spannender Hochseekrimi mit Puppen für Erwachsene.

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Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen
Theater & Bühne
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