Die äthiopische Königstochter Aida wird in Ägypten als Geisel gehalten. Hier lernen sich der ägyptische Feldherr Radamès und Aida auch kennen und lieben. Radamès hofft, dazu auserwählt zu werden, gegen das Volk seiner Geliebten in den Krieg ziehen und sie so in ihre Heimat zurückbringen zu können. Als er tatsächlich erfolgreich zurückkehrt, soll er jedoch die ägyptische Königstochter Amneris heiraten und Aida eine Gefangene bleiben. Inzwischen wird auch der äthiopische König Amonasro, Aidas Vater, unerkannt als Gefangener gehalten. Beide planen die Flucht und Rettung ihres Volkes, wofür sie Radamès Wissen ausnutzen wollen. Als Radamès dahinterkommt, will er zunächst mit ihnen fliehen, doch dann stellt sich ihnen die eifersüchtige Amneris in den Weg. Radamès lässt Aida und ihren Vater fliehen und wird nun selbst gefangen genommen. Er wird dazu verurteilt, lebendig begraben zu werden. Zumindest wähnt er Aida in Sicherheit …

Giuseppe Verdi erhielt Ende der 1860er Jahre den Auftrag, eine Oper zur Eröffnung des Suezkanals und des neuen Opernhauses in Kairo zu komponieren. Mit etwas Verzögerung fand die imposant ausgestattete Uraufführung im Dezember 1871 statt und war ein voller Erfolg. Neben der Tenorarie "Celeste Aida" hat vor allem der Triumphmarsch Berühmtheit erlangt.