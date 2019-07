Aimm – BBQ-Night

The Sun is shining and the weather is sweet, yeah! Hoffnungsvoll denken wir an die

heißen Tage des Sommers und ebenso laue Nächte.

Und weil das so ist – haben wir wieder mal ein absolutes Special für euch vorbereitet,

den großen BBQ-Grill angeworfen und servieren für euch das Beste was die Küche hergibt.

Wir bereiten für euch die leckersten Drinks und die saftigsten Steaks zu! BBQ-Night à

la #AIMM – DER ALLES IST MÖGLICH MITTWOCH! Damit der Abend vollends zur

perfekten Sommernacht wird haben wir DJ Robinson am Start, der euch zum

Dessert allerfeinste Beats um die Ohren pfeffert:

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf

Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres

Gericht vom #Chef aufs Haus!