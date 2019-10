AIMM – Beerpong

BEERPONG – das traditionsreiche Spiel, das seinen Ursprung bereits in der griechischen Mythologie hat. In seiner heutigen Form hat es sich in Amerika vor rund 50 Jahren entwickelt.

Diese Gepflogenheit führen wir regelmäßig mit euch fort und begrüßen trinkfreudige Spieler und lustige Zeitgenossen! Auf einen feuchtfröhlichen Abend und eine geile Party auf dem Mainfloor!

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres Gericht vom #Chef aufs Haus!