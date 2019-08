AIMM – Hip Hop Night w/ Lust & Liebe

Hip Hop turn up to the fullest! Mit Lust auf Liebe starten wir in die nächste Runde!

Auch dieses Mal wird es noch besser und der Höhepunkt wird noch intensiver! LUST &

LIEBE trifft erneut auf den ALLES IST MÖGLICH MITTWOCH – genau wie die

peitschenden Zungen zweier frisch verliebten! Rein ins Getümmel, lasst euch

verführen!

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf

Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres

Gericht vom #Chef aufs Haus!

LUST&LIEBE SOUNDSYSTEM: DJ BELVOIR & DJ VIETDEE & DJ BALANCE