Aimm – into the Ocean

Underwater is the place to be! Schon mal einen Unterwasserfall gesehen? Nein?! Dann komme “Into the Ocean“in den Perkins Park. Wir tauchen mit euch ab in eine zauberhafte Unterwasserwelt mit leuchtenden Quallen und Geheimnissen.

Packt eure Schwimmbrillen ein und ab in den Club under Water.

Eine Party nur mit Quallen und Fischen wäre blöd, deshalb laden wir euch alle auch noch ein.

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres Gericht vom #Chef aufs Haus!

#AIMM SOUNDSYSTEM: DJ SONEKK & DJ BELVOIR & DJ RL