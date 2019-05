AIMM – summer opening

Come on over have some fun dancing in the morning sun. Ganz genau, im Juni kommt der lang ersehnte Sommer zurück in die Mutterstadt.

Sommer, Sonne und zum Sonnenuntergang ein Eis am Eugensplatz. Entspannt die Beine

baumeln lassen und Mittwochabend direkt zum Feiern und tanzen in den Park!

Denn in keinem anderen Club Stuttgarts gibt es eine derartig geile Sommerterrasse

wie bei uns. Der perfekte Ort um kurz mal durchzuschnaufen, während DJ Leon euch

im Club mit heißen Beats versorgt.

Es wird heiß.

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf

Jahrgangschampagnerund Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres

Gericht vom #Chef aufs Haus!