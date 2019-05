AIMM – Tennis Night w/ Kussclub

Anlässlich des MercedesCup 2019 servieren wir am Mittwochabend ein Ass beim Second Serve auf dem Party Court des Perkins Parks! Zusammen mit Fans & Friends der Szene feiern wir die erste TENNIS NIGHT Stuttgarts und zelebrieren das kleine Wimbledon am Neckar mit Tennis-Specials bis in die frühen Morgenstunden zusammen mit dem legendären KUSSCLUB!

Neben Champagnerflaschen schlagen wir getreu dem Motto auch Tennisbälle auf.

Bei unserer SERVE SPEED COMPETITION auf der Terrasse suchen wir den härtesten

Aufschlag Stuttgarts und belohnen den Sieger mit einer Flasche Champagner!

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf

Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres

Gericht vom #Chef aufs Haus!

#AIMM SOUNDSYSTEM: DJ Andy Chiles x DJ Amaro (Kussclub)