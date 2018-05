Aimm - Hip Hop Night w/Supreme

„1-2-3 from New York to Germany “. Strictly Hip-Hop diese Woche beim ALLES IST MÖGLICH MITTWOCH ! Und damit nicht genug – Support gibt´s hier von unseren Homies von SUPREME, die jeden Samstag die beste und beliebteste HipHop Party Deutschlands bei uns im Perkins Park veranstalten.

Das SUPREME Soundsystem serviert euch gewohnt allerfeinste Beats,gemixed mit golden Ära Hits und Urban Classic´s.Es ist zwar erst Mittwoch -, wir sorgen aber trotzdem schon mal für denfettesten Turnup der Stadt ! Be there oder sei halt ein Stein.

MAINFLOOR: SUPREME SOUNDSYSTEM