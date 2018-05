Aimm - WM Special

Heute steht unsere Nationalelf ab 16 Uhr gegen Südkorea auf dem Platz um wie 2014 gegen Brasilien zu rasieren !

Um den den Sieg am Abend gebührend zu feiern schenken wir jedem richtigen Ergebnis-Tipp am Abend den Eintritt! Schickt uns einfach eine Nachricht mit eurem Ergebnis-Tipp via Facebook oder Instagram bis zum Spielbeginn. Alle Hellseher erhalten dann am Abend gegen Vorlage der Nachricht am Einlass freien Eintritt!

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer aufJahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält einleckeres Gericht vom #Chef aufs Haus!

#AIMM – SOUNDSYSTEM: CHRIS DAVID