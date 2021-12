Airbrush - Die Kunst aus der Sprühpistole

Mit Airbrush können fantastische Farbverläufe gesprüht werden. Diese Technik lässt sich auch hervorragend mit anderen Maltechniken kombinieren. Der Kurs ist offen für alle Airbrush-Begeisterten, ob geübt oder ungeübt. Nach einer allgemeinen Einführung in Material und Technik beginnen die Neueinsteiger mit Grundübungen und der Gestaltung von Farbverläufen am Beispiel unterschiedlicher Motive wie Sonnenuntergang und Weltall. Wer bereits mehr Erfahrung hat, kann sich durch ein Frosch- oder Tucan-Motiv führen lassen und so seine Kenntnisse über Farbauftrag, Farblehre, Radier- und Maskiertechniken, Spezialeffekte oder technische Ausstattung erweitern. Bitte mitbringen: alte Kleidung und eventuell Verpflegung für die einstündige Pause. Die Materialkosten liegen je nach Verbrauch zwischen 12 bis 15 € und werden direkt mit der Kursleitung abgerechnet. Eigenes Material kann gerne mitgebracht werden.

Die Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.