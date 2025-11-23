Airbrush - Die Kunst aus der Sprühpistole

Mit Airbrush können fantastische Farbverläufe gesprüht werden. Diese Technik lässt sich auch hervorragend mit anderen Maltechniken kombinieren. Der Kurs richtet sich an alle, die sich für Airbrush interessieren, ob geübt oder ungeübt.

Nach einer allgemeinen Einführung in Material und Technik beginnen die Neueinsteiger/innen mit Grundübungen und der Gestaltung von Farbverläufen am Beispiel unterschiedlicher Motive wie Sonnenuntergang und Weltall. Wer bereits mehr Erfahrung hat, kann sich durch ein Frosch- oder Tucan-Motiv führen lassen und so seine Kenntnisse über Farbauftrag, Farblehre, Radier- und Maskiertechniken, Spezialeffekte oder technische Ausstattung erweitern.

Kosten für Material (ca. 14,00 € bis 16,00 €) werden direkt mit der Kursleiterin abgerechnet. Eigenes Material kann gerne mitgebracht werden. Bitte mitbringen: alte Kleidung und eventuell Verpflegung für die einstündige Pause.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 57-4300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.