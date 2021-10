Airbrush - Workshop zum Kennenlernen

Beim Airbrush wird kein Pinsel verwendet, hier wird eine kleine Sprühpistole an einen Kompressor angeschlossen. Man kann so fantastische Farbverläufe sprühen, bis hin zu fotorealistischen Motiven. Airbrush lässt sich natürlich auch hervorragend mit anderen Maltechniken kombinieren. Unter fachlicher Anleitung kann diese Technik einmal ausprobiert werden. Hierzu sind zwei Arbeitsplätze aufgebaut, an denen jeweils feine und breite Linien, sowie ein kleiner Farbverlauf gesprüht werden können. Das eigene "erste Werk" kann selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. Bitte mitbringen: alte Kleidung sowie Lust am Ausprobieren.

Die Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.