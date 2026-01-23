AireLatino – funky Weltmusik

AireLatino entführt das Publikum auf eine musikalische Reise durch Südamerika, in die Welt des Bossa Nova, Samba, Choro, Son Cubano, Bolero und der Milonga.

Neben traditionellen Stücken spielt AireLatino vor allem aber auch Eigenkompositionen. Ohne Berührungsängste vermischen sich Elemente des Latin und Jazz mit Funk und Klassik zu einem eigenen Cocktail, eine Art „Latin-Freestyle“. Die komplexen Arrangements der Band sind rhythmisch kraftvoll und einfühlsam. So klingen selbst bekannte Titel von Buena Vista, Sting, Jobim oder Powel erfrischend neu und „unerhört“.

AireLatino mit Andrej Lebedev (Gitarre, Tres Cubano), Martin Romero (Latin-Percussion, Gesang) und Branko Arnsek (Kontrabass, Background-Vocals) garantiert intelligente Musikalität und Lebensfreude und verwöhnt das Publikum mit feinster, handgemachter Weltmusik.