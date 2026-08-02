AireLatino entführt das Publikum auf eine musikalische Reise durch Südamerika: in die Welt des Son Cubano, Bolero, Samba, Choro, Bossa-Nova, Cumbia und Tango.

Neben traditionellen Stücken spielt AireLatino Eigenkompositionen. Ohne Berührungsängste vermischen sich Elemente des Latin und Jazz mit Funk und Klassik zu einem eigenen Cocktail, einer Art "Latin-Freestyle". Die ausgefeilten eigenen Arrangements sind rhythmisch, jazzig, einfühlsam und ausdrucksstark, auskomponierte Teile der Stücke wechseln sich mit den

Improvisationen der Musiker ab. So klingen selbst bekannte Titel von „Buena Vista“, Sting, Jobim oder Powel erfrischend neu und "unerhört". AireLatino garantiert intelligente Musikalität und Lebensfreude und verwöhnt das Publikum mit feinster handgemachter Weltmusik.