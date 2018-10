Airport presents DJ Rush & J. Fernandes

DJ RUSH

Isaiah Major aka DJ Rush ist ein amerikanischer DJ & Produzent aus Chicago. Auch bekannt unter "Major Rush", "Russian Roulette" und "The Drum Major". Schnell fand er anfangs seiner Karriere den Weg nach Berlin. Einen großen Teil der Szene beeinflussten seine Songs "Mutha Fucking Bass", "Get On Up", "I Believe" und viele Weitere. 2017 war ein bedeutendes Jahr für DJ Rush. Nachdem sein erfolgreiches Album "Dance to the drums" auf Kne´deep veröffentlicht wurde, veröffentlichte Nina Kraviz daraufhin seinen Titel "DJ Rush - Party People Work" auf ihrer Platte трип / "Trip“ (vinyl–only LTD edition) als ADE Special. Zudem schloss er sich der Agentur "Blakksheep" an, die ab da an seine Bookings auf der ganzen Welt organisierte.

J. FERNANDES

Musik ist J. Fernandes` Weg seine Gefühle und sich selbst auszudrücken. Musik war schon immer ein großer Teil seines Lebens und diese Passion wächst in ihm jeden Tag weiter heran. Beeinflusst von so vielen verschiedenen Musikrichtungen, glaubt er daran, dass die Variabilität der Musik den Unterschied macht und Dinge frisch, aufregend und interessant macht."Genieße und liebe was du tust...hab Spaß damit...sei kreativ und lass dir von keinem etwas einreden...glaube an dich selbst". Von groovigen, funkigen Beats bis hin zu kraftvollem Techno nimmt er das Publikum bei seinen Auftritten mit.