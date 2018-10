Airport presents UMEK

Ein DJ und Produzent mit mehr als 20 Jahren Erfahrung - von dunklen Underground Clubs in Berlin bis hin zu glänzenden Bühnen des EDC Las Vegas. Und ja, er fliegt. Rund 100 Mal im Jahr, jedes Jahr auf fast allen Kontinenten. Nicht nur das. Er produziert auch beim Fliegen Musik! Wenn er landet, schickt er die gleiche Musik an Labels wie Toolroom, Spinnin' records, Great Stuff, Intec oder speichert sie für seinen eigenen Aufdruck 1605. Manchmal prahlt er gerne mit seinen Tracks oder denen seiner 1605er-Kollegen, wenn er sie in seiner beliebten wöchentlichen Radiosendung "Behind the Iron Curtain" zeigt.Aktuell hat UMEK 2,3 Mio Follower auf Facebook und 5 Songs in den Beatport Top100.Einen besseren Grund gibt es nicht ihn endlich ins Airport Official zu holen, und wir freuen uns abgöttisch auf UMEK