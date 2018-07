Airport Würzburg & Die Rakete at Nature one "all you need to be"

The original electronic music festival. 4 days & 3 nights. 350 acts & 23 floors. 1.000.000m² CampingVillage & grenzenloses Wir-Gefühl.Hier haben sich also zwei Clubs der Spitzenklasse zusammengetan. Das Airport Würzburg und Die Rakete Nürnberg zeigen auch auf der NATURE ONE mit einem gemeinsamen Floor wo es lang geht.

Das Airport Official ist nach 35 jährigem Bestehen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt durch seine Vielfalt und seinen besonderen Charme. Seit den ersten Stunden der NATURE ONE punktet das Airport mit einem stabilen Floor und dickem Sound!

www.club-airport.com

Seit nahezu 15 stolzen Jahren ist Die Rakete in Nürnberg – in Szenekreisen gern “die Perle des Südens” genannt – eine der führenden Adressen für elektronische Musik der Republik. Regelmäßige Platzierungen in den Top Ten der Groove Lesercharts als “Bester Club” sprechen für sich.

www.dierakete.com

★ LINE UP Airport Official & Die Rakete ★ MILAN MILANO - Karlo Weinberg - Dj To. - Julian Haffner - Bernhard Groeger - Stefanos Skifos - Hajdar Berisha - Peter Wolf - Gregory - Marcel Niveau - Jonas Rech - Mark Gavrikow - Tobi Neubauer - Konrad S. - Weishaupt - Linus Quick - Ben Dust - Curd Weiss b2b M.i.A.Das komplette LineUp aller Clubs findet Ihr hier: www.nature-one.de/floors-clubs★ LINE UP HEADFLOORS ★AKA AKA (Berlin), Alex M.O.R.P.H. (Bochum), Aly & Fila (Kairo), Andy Düx (Mainz), Arjun Vagale (Goa), BORGEOUS (Los Angeles), Boris Brejcha (Frankenthal), Boy Kiss Girl (London), Charlotte de Witte (Gent), Cuebrick (Stuttgart), Dave202 (Zürich), Dax J (Berlin), Dirty Doering (Berlin), DJ Dag (Frankfurt), DJ Toyax (Haarlem), Dominik Eulberg (Westerwald), Dune (Münster), Emmanuel Top aka BBE b2b Fred Hush (Kortrijk), Felix Kröcher (Frankfurt), Format:B (Berlin), HUGEL (Marseille), Johan Gielen (Tiel), Johannes Heil -live- (Frankfurt), Jonathan Kaspar (Köln), Joseph Capriati (Neapel), Julian Jeweil (Marseille), Karotte (Frankfurt), Klaudia Gawlas (Passau), Len Faki (Berlin), Lexer (Leipzig), Lexy & K-Paul -live- (Berlin), LOVRA (Berlin), Mat.Joe (Berlin), Max Manie (Wien), Mijk van Dijk (Berlin), MOGUAI (Ruhr-Area), Moonbootica (Hamburg), NatureOne Inc. -live-, Neelix (Hamburg), Niereich (Graz), Nina Kraviz (Irkutsk), Ostblockschlampen (Leipzig), Pappenheimer b2b Kerstin Eden (Würzburg/Frankfurt), Paul van Dyk (Berlin), Plastik Funk (Düsseldorf), Roter & Lewis (Mainz), Sam Feldt -live- (Amsterdam), Standerwick -live- (Bristol), sunshine live DJ Team (Mannheim), Sven Väth (London), Sylvain Armand (Stockholm), Talla vs. Taucher (Frankfurt), the CZAP (Koblenz), The Glitch Mob (Los Angeles), Thomas Hoffknecht (Hamburg), Tube & Berger (Solingen), TWCOR -live- (Köln), Woody van Eyden b2b Alex M.O.R.P.H. (Bochum)