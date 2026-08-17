Kajak (12 - 18 Jahre)

Mit dem Kajak auf der Iller: Gemeinsam paddeln, Strömung erleben und Teamgeist stärken. Ein erlebnisreicher Tag voller Natur, Bewegung und neuer Erfahrungen auf dem Wasser.

Beschreibung

Wir starten mit bereits geladenen Autos am GriP Kletterzentrum. Nach einer kurzen Anfahrt beginnen wir am Ufer der Iller mit einer Wassergewöhnung und einfachen Technikübungen wie Geradeausfahren, Lenken, Konterschlag und Seilfähre. Anschließend geht es gemeinsam flussabwärts – rund 2–3 Stunden voller Naturerlebnis, Strömungsspiel und Teamgefühl. Unterwegs legen wir Pausen ein, um zu vespern und – je nach Wetter – an einer Kiesbank einfache Rettungsmanöver wie Wurfsackwerfen oder das Abschleppen eines Schwimmers zu üben. Im Mittelpunkt steht nicht nur das Paddeln selbst, sondern auch das gemeinsame Erleben, gegenseitige Unterstützung und das Stärken von Teamgeist, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein. Nach dem Ausstieg in Ulm und dem Verladen der Boote fahren wir zurück. Die Rückfahrt bietet Raum, den Tag gemeinsam zu reflektieren, Erlebnisse zu teilen und die Highlights Revue passieren zu lassen.

Voraussetzungen

Allgemeine Sportlichkeit, Schwimmfähigkeit

Ziele

Kajakfahren stärkt Selbstvertrauen, Eigenverantwortung, Koordination und Mut beim eigenständigen Steuern des Bootes. Soziale Kompetenzen wie Teamgeist, Kommunikation und Vertrauen werden durch gemeinsame Paddelformationen und Absprachen gefördert. Technische Fähigkeiten, Risikokompetenz und Flexibilität ermöglichen sicheres Manövrieren in unterschiedlichen Situationen. Die intensive Naturerfahrung sensibilisiert für Umweltschutz und Achtsamkeit. Die erworbenen Kompetenzen unterstützen selbstständiges Handeln, mentale Fokussierung, Teamarbeit und Stressbewältigung – wichtige Fähigkeiten für Alltag und Beruf.