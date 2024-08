AJAYE (" A.J. ") ist eine preisgekrönte kanadische Singer-Songwriterin, die in Nashville Tennessee lebt. Inspiriert von Künstlern wie Brandi Carlile und Shawn Colvin, bewegt sich ihre Musik zwischen modernem Folk und Americana und erforscht das alltägliche Leben auf außergewöhnliche Weise. Geboren in einer kleinen Stadt in British Columbia, Kanada, lässt sie sich von dem inspirieren, was von ihr erwartet wurde, um ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Die Kombination aus ihrer herzlichen stimmlichen Präsenz und dem Klang der Akustikgitarre, unterstützt von der bezaubernden Dobro, hinterlässt das schöne Gefühl, in eine Traumwelt einzutauchen.

AJAYE hat sich in der Clubszene von Nashville einen Namen gemacht, unter anderem mit regelmäßigen Auftritten im legendären Bluebird Cafe, und hat sich in den Vereinigten Staaten und Europa einen soliden Ruf als herausragende Sängerin und Songwriterin erworben. Sie wurde 2019 zur British Columbia Country Female Artist of the Year gekürt, trat bei Today in Nashville und CTV Morning Live auf, wird von AMI Guitars und Lanikai Ukuleles unterstützt und tritt regelmäßig in Nordamerika und Europa auf. Ihre neueste Single "Goodbye Girl" ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Einlass 18:30h mit Verzehrbon 10€/P.; Hutgage für die Künstler 10€/P. erwünscht, weitere Informationen auf Save-the-Date [ zamma ]