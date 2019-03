Ajeet Kaur

Ajeet Kaurs Musik ist ein Verschmelzen von Einflüssen. Ihre Liebe zu Yoga, Meditation und geistlicher Musik treffen auf traditionelle irischer Musik und ihrer unerschütterlichen Liebe zur Poesie durch Gesang.

Aufgewachsen in einem musikalischen und eklektisch spirituellen Zuhause in New Hampshire und Dublin, Irland, war Musik schon immer präsent. Ajeet fand schon in jungen Jahren den Zauber heiliger Musik und verliebte sich in die Lieder, Geschichten und das Mysterium heiliger Traditionen. Ajeet hat fünf Alben veröffentlicht, die auf Platz 1 der iTunes-Weltcharts und Billboard Top 10 New Age Chart gefeiert wurden. Die Zusammenarbeit ist von zentraler Bedeutung für ihre Arbeit und einige ihrer Mitarbeiter sind Snatam Kaur, Trevor Hall und Peia. Ajeet bereist die Welt und teilt ihre Musik durch Konzerte, Workshops und Retreats weltweit.