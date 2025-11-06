AK Debatte

Referent: Prof. Christoph Butterwegge , Politikwissenschaftler und Armutsforscher.
Ort: Multifunktionsraum im 1. Stock
Info
Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
Aufrüstung und Sozialabbau
Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall
Referent: Prof. Christoph Butterwegge , Politikwissenschaftler und Armutsforscher.
Ort: Multifunktionsraum im 1. Stock
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH