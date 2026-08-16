Akademietage - Zukunft bewusst gestalten

Unter dem aktuellen Motto Zukunft bewusst gestalten werden auch in diesem Jahr die AKADEMIETAGE veranstaltet.

Im Herzen des Forums der Schönheit in Rothenburg entfaltet sich heute die AKADEMIE – Ein lebendiges Netzwerk aus Menschen, die ihre Erfahrung, ihre Heilkunst und ihr Wissen miteinander teilen. Was sie verbindet ist eine gemeinsame Vision: Echte Begegnung möglich zu machen, in der inneres Wachstum geschehen darf. (Auszug aus KraftWerkFrauen)

Auf den AKADEMIETAGEN wird sichtbar, welche Menschen sich mit ihren Herzensprojekten zeigen und gemeinsam in der Welt wirken wollen. Jeder, der sein Herzensprojekt liebt, lebt und präsentiert, gestaltet mit seinem individuellen Engagement die Zukunft mit Herz, Freude und Schönheit mit.

Samstag: Messe Markt / Impulsvorträge, Eintritt frei.

Sonntag: Anmeldung erforderlich - Plätze begrenzt.