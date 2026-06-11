Aki Takase & Alexander von Schlippenbach

Ein Abend der Legenden: Aki Takase und Alexander von Schlippenbach sind zwei der profiliertesten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Jazz. Sie: die stilistisch vielseitige Avantgardistin und eigensinnig mit Traditionen spielende Virtuosin. Er: der Freejazzer mit Faible für sinnliche Abstraktion. Beide waren schon mehrfach bei ODEON zu Gast, aber noch nie gemeinsam.

Jetzt ist es soweit! Vier Hände. An einem Klavier. Im Alten E-Werk. Hier führen die beiden Gespräche im Medium des Klangs, in der Welt der freien Improvisation. Sie ergänzen und widersprechen sich, sie schaffen einen neuen, eigenen Klavierkosmos in dessen grenzenloser Fantasie jedes ihrer seltenen Konzerte zur Uraufführung wird.