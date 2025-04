Das Konzert unter dem Motto "AkkChordeon in Concert- Filmmusik und Gospel" findet am 17.05.2025 um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Künzelsau statt.

Die Akkordeonspieler gestalten den abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend gemeinsam mit dem Chor Belcanto aus Weißbach-Crispenhofen. Karten im VVK bei Tabakwaren Brückbauer und an der Abendkasse