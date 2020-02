Akkordeon extrem

Das außergewöhnliche Programm dieser beiden Ausnahme-Akkordeonspieler reicht beim Mössinger Konzert von Johann Sebastian Bach und Joseph Haydn über Isaac Albeniz bis zu Astor Piazzolla und Eigenkompositonen von Marko Hatlak. Das herausragende Konzert ist die Auftaktveranstaltung zu einer Europa-Tournee der beiden Musiker. Der Verbundenheit Franc Ziberts mit der Jugendmusikschule Steinlach, wo er einige Stunden als Lehrer tätig ist, und mit dem Harmonika-Club Mössingen, den er seit 2003 leitet, ist es zu verdanken, dass dieses Konzert in Mössingen stattfinden kann.

Franc Zibert studierte Musikpädagogik und Akkordeon, hat 1972 und 1973 den ersten Preis beim Internationalen Akkordeonwettbewerb in Pula/Kroatien erreicht und ging etliche Jahre einer internationalen Konzerttätigkeit nach, bis er in den 1980er-Jahren Lehrer an der Jugendmusikschule Steinlach und am Badischen Konservatorium Karlsruhe wurde. Seit 2003 leitet er den Harmonika-Club Mössingen. Zibert ist außerdem Dozent bei den Fortbildungskursen für Akkordeonlehrer. Beim Südfunk Stuttgart, Südwestfunk Baden Baden oder RTV Slovenija hatte er verschiedene Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie Auftritte bei verschiedenen Festivals der Neuen Musik, unter anderem in Opatija /Kroatien, Barcelona oder Triest.

Marko Hatlak absolvierte sein Akkordeonstudium am Konservatorium in Ljubljana, an der Universität Weimar und der Hochschule Würzburg. Seit 2000 tritt er als Solist, in verschiedenen Kammerensemles, mit Sinfonieorchestern und verschiedenen Bands auf, wobei sein Repertoire von Barock- und klassischer Musik bis Tango und Ethno reicht. Er konzertiert in vielen Ländern Europas und Amerikas und trat als Solist mit dem Rundfunkorchester Ljubljana sowie der Moskauer und Jenaer Philmarmonie auf. Er veröffentlichte zahlreiche CD´'s mit Barock- und zeitgenössischer Musik, mit Rock, Pop und Ethno.