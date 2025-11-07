Akkordeon-Konzert mit Cordula Sauter

Die Akkordeonistin Carola Sauter widmet sich in ihrem Programm Solo-Stücken von Astor Piazzolla sowie Betrachtungen in literarischer Prosa zur Entstehungszeit dieser Stücke.

Darunter sind hochaktuelle Gedanken zum Menschsein wie „Vergessen", „Freiheit / frei sein", „Heimat", „Träume", „Ziellosigkeit", „Lebendigkeit", „Angst" und viele mehr.

Piazzolla war ein durchweg bodenständiger Mensch, der alle Facetten des Lebens kannte. Aus einfachen Verhältnissen kommend, hat er mit seiner Familie seine Kindheit in der Bronx von New York erlebt und es bis zum Weltruhm geschafft. Seine Kunst bestand darin, sein Leben, aus dem er reich schöpfte und das große Amplituden aufwies, musikalisch mit all diesen Facetten auszudrücken.

Ein berührendes Programm mit Augenzwinkern, das mit großer Menschenliebe Orientierung in unruhigen Zeiten gibt.