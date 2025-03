Akkordeonale 2025 – Internationales Akkordeon Festival

Die Akkordeonale ist eine einzige Hommage an ein vielgeliebtes, aber oft noch unterschätztes Instrument. Hier zeigt sich das Akkordeon mit all seinem Charme, Temperament und Esprit als Solist oder tragbares Orchester am Gurt.

Seit 2009 versammelt der Niederländer Servais Haanen alljährlich Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichsten Ländern zu einem überraschenden Ensemble-Mix quer durch sämtliche Stilarten. Dieses Jahr im Programm: Inselsounds aus dem wilden Sardinien mit Organetto und Launeddas, klassisch-zeitgenössische Kostbarkeiten, schottischer High-Speed-Folk, erfrischender Gesang zu Akkordeon aus allen Himmelsrichtungen sowie niederländische Klangästhetik, Cello unkonventionell und eine Moderation mit Kultstatus. Pulsierende Wechsel von Soli und Ensemblestücken. Spannende Interaktionen zwischen den Musikern und Musikerinnen sind das Herzstück jeder Akkordeonale. Ein Fest der Klänge!