Akkordeonkonzert in der Kirche

bis

Kath. Gemeindehaus St. Martinus Heilbronn-Sontheim Auf dem Bau 3, 74081 Heilbronn

Das Konzertorchester „BrackSon“, geleitet von Michael Nagel, tritt auch dieses Jahr wieder am 3. Sonntag im Advent in der Kirche St. Martinus in Sontheim auf.

Das Programm, abwechslungsreich und vielfältig, unterhält das Publikum u. a. mit bekannten Songs und Originalkompositionen für Akkordeon.

Diesmal begrüßt das Orchester als Gäste ein Saxofon-Quartett, dessen Klangfarben das Konzert um einen zusätzlichen Hörgenuss erweitern. Ein weihnachtlicher Ausklang als Ausblick auf die Festtage rundet das Programm ab.

Im Anschluss an das Konzert lädt der Musikverein Sontheim ins benachbarte Gemeindehaus zu Kaffee und Kuchen, Glühwein, Kaltgetränken und Snacks.

Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen und kommt der Vereinsarbeit zugute. Die Akteure freuen sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher!

