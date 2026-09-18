Klassisches Frühstück.

Das Ensemble akkzente entstand entgegen allen Widrigkeiten innerhalb der Corona-Zeit. Die Spieler des Ensembles haben sich im Sommerorchester der Akkordeonjugend Baden-Württemberg kennen gelernt.

In den intensiven Probephasen und bei den erlebnisreichen Konzertreisen rund um die Welt bildeten sich Freundschaften, welche über die Zeit der Projektorchester hinaus reichen. Aus dem Erlebten entstand der Wunsch, sich auch in der Freizeit privat zu treffen und gemeinsam zu musizieren.

Das Ensemble setzt sich keine Grenzen hinsichtlich Stilrichtung, Literatur oder Komponisten. Ihr Ziel ist „die Welt des Akkordeons technisch und musikalisch auszureizen" und Akkzente mit der Vielfalt des Instruments in der Welt der Musik zu setzen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Beim 14. World Music Festival in Innsbruck im Mai 2025 erspielte das Ensemble den 1. Preis!