AKLEJA erforscht musikalisch, was ihnen am Herzen liegt - Natur, Begegnungen und berührende Augenblicke.

Sie spielen instrumentale Folkmusik auf Nyckelharpa, Gitarre und Cittern. Besonders geprägt sind sie von Tanzmusik aus alten Notenbüchern, sowie der Musiktradition Schwedens, dem Heimatland der Nyckelharpa. Mit ihrer Musik gehen sie eigene Wege und erschaffen eine Klangwelt voller Lebensfreude und Atmosphäre, zeichnen klingende Bilder und entführen ihr Publikum aus dem Alltag.

Ihr Album von 2024 wurde für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Das Duo spielt seit vielen Jahren national und international, mit Auftritten bei Festivals in Belgien, den Niederlanden, in Ungarn und der Schweiz.