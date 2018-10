Akne Kid Joe (Nürnberg) Bonn (Wü)

AKNE KID JOE

(Dilettanten-Punk) sind der picklige kleine Scheißer aus der ersten Reihe und sind allergisch auf voll viel, vor allem auf 'Summer of 69' von Bryan Adams. and after all, we're your wonderwall...Und das kam so:Nach der Bandgründung im Herbst 2016 waren sich die Pickelgesichter einig, dass sie mindestens 1,5 Jahre proben werden, bevor sie jemals ein öffentliches Konzert geben. Durch Zufall aber wurde ein grottiger Handymitschnitt der ersten Bandprobe zum viralen Erfolg, das Quartett konnte dem Druck nicht länger standhalten und so veröffentlichten die Dilettanten-Punker ihre Debut-EP zeitgleich zu ihrer Live-Premiere im April 2017. Kurz nach dem ersten Auftritt kam dann auch schon der Plattendeal mit Kidnap-Music zustande, noch bevor die vier Nürnberger*innen einen eigenen Proberaum hatten. Und dabei wollten sie doch nur mal auf der Fusion spielen?AKNE KID JOE haben mehr Glück als Talent, aber hier auch eine EP, die zum besten gehört, was Dilettantenpunk mit Synthie hervorgebracht hat, seit die Neue Deutsche Welle zu Recht an sich selbst erstickt ist.www.facebook.com/aknekidjoehttps://aknekidjoe.bandcamp.com

BONN

(Sport-Punk) sind Andreas Wehner (Ex-Shokei) und Philipp Oberhagemann (Ex-Harke). Bonn sind Schlagzeug und Bass. Bonn sind ein Duo, was ja durchaus angesagt ist heutzutage. Bonn spielen Rock'n'Roll - und zwar so wie Motörhead Rock'n'Roll spielen (laut und dreckig), ohne dabei wie Motörhead zu klingen.www.facebook.com/bonnbonnbonnhttps://bonndrumsandbass.bandcamp.com/releasesBIJOU IGITT MUSSTEN LEIDER ABSAGEN!!!Danach dann Aftershow in der Kneipe mit TEAM OCHZGER (80s aus der Plattenkiste)